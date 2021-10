Tiefe Hirnstimulation bei Depression

Depressionen zählen zu den häufigsten Volkskrankheiten der Welt. In vielen Fällen kann das „Leiden am Leben“ mit Medikamenten und Psychotherapien erfolgreich behandelt werden. Doch etwa 10 bis 30 Prozent der behandelten Menschen mit einer schweren Ausprägung sind therapieresistent. Bei ihnen helfen weder Antidepressiva noch zahlreiche Psychotherapie-Sitzungen. Diese Betroffenen mit therapieresistenten Depressionen sind die Zielgruppe der Tiefen Hirnstimulation (THS). Kleine Elektroden im Hirn sollen dafür sorgen, dass die Depression gelindert wird. Die THS ist allerdings kein Standardverfahren bei Depressionen und wird im Rahmen von Studien in einem placebokontrollierten Design durchgeführt.