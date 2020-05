Toast Hawaii à la Kotaska

Für das Chutney den Zucker leicht karamellisieren, die gefrorenen Brombeeren zugeben und ablöschen mit Himbeeressig. Senf zugeben und mit Chili würzen. Brotscheiben trocken in einer Grillpfanne anrösten. Das Kasseler in Scheiben schneiden. In Butter leicht anbraten (nicht zu heiß, bei Gepökeltem entstehen sonst krebserregende Stoffe!). Die Ananas schälen und in dicke Scheiben schneiden. Das harte Innere mit einem runden Ausstecher herausnehmen (das kann man übrigens trotzdem essen). In derselben Pfanne nun die Ananasscheiben anbraten. Mit zerstoßenem Szechuan-Pfeffer würzen.



Nun zuerst Kasseler, dann Ananas und Cheddar-Käse auf das Brot stapeln und alles für wenige Minuten unter den Backofen-Grill stellen, dabei beobachten. Zum Servieren in das Ananas-Loch einen Löffel des zuvor pürierten Chutneys geben, Rest des Chutneys separat servieren.