Am 25. Mai 2020 drückte ein weißer Polizist den Afroamerikaner George Floyd zu Boden, bis dieser erstickte. Was hat sich seitdem im Land verändert? USA-Korrespondent Elmar Theveßen liefert Hintergründe zur Auseinandersetzung mit Rassismus in den USA.

