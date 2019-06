Gebratenes mariniertes Gemüse

Champignons mit Küchenkrepp abreiben, Stiel etwas abschneiden, halbieren. Paprika säubern und in Blättchen schneiden. Zucchini in Halbmonde zerteilen, Knoblauchknollen vierteln, Schalotten schälen und halbieren, Kirschtomaten säubern. Das ganze Gemüse in heißem Olivenöl angehen lassen, dann in eine Porzellanschale geben. Tofu würfeln, in heißem Olivenöl angehen lassen, Röllchen von Chilischote zugeben.