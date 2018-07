Tomaten-Paprika-Suppe

Toastbrotwürfel in heißem Olivenöl mit Chiliflocken leicht anrösten, feine Paprikawürfel in heißem Olivenöl kurz ansautieren. Geschälten Knoblauch in feine Blättchen schneiden.



Suppe in tiefem Teller oder Terrine anrichten, mit ansautierten Paprikawürfeln und Knoblauchblättchen bestreuen. Zum Schluß Chilicroûtons darüber verteilen und mit Minzekrönchen garnieren.