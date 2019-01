Tomatenpüreesuppe mit Orangen und Ingwer

Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen. Tomatenpüree mit einrühren, Orangensaft zugeben, mit Tomatensaft angießen, mit Gemüsebrühe auffüllen, aufkochen und köcheln lassen. Zucchini in Halbmonde oder Würfel schneiden, zufügen und kurz mitgaren lassen. Ingwer, frische Tomatenwürfel und Orangenzesten mit einrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. In tiefen Tellern anrichten und mit Thymian garnieren.