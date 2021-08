Tomatensuppe mit Basilikum-Parfait

Zuerst das Basilikum-Parfait herstellen, da es für einige Stunden oder über Nacht ins Gefrierfach muss. Die Eigelbe zusammen mit etwas Honig etwa zehn Minuten über einem heißen Wasserbad schaumig schlagen, dann in einem Eisbad wieder kalt schlagen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Blätter des Basilikums von den Stilen trennen und grob hacken, zusammen mit Zitronenabrieb und -saft pürieren. Die Sahne mit einer Prise Salz steif schlagen. Die Basilikummasse in die Eigelbmasse einrühren. Die Sahne nach und nach vorsichtig unterheben. Die fertige Masse in Portionsförmchen füllen - alternativ kann man auch Espresso-Tassen verwenden - und drei bis vier Stunden oder über Nacht gefrieren lassen.



Für die Tomatensuppe die Zwiebel und den Knoblauch fein würfeln. Die Zwiebel in Olivenöl anschwitzen, dann den Knoblauch dazugeben. Zwiebel- und Knoblauchwürfel salzen und pfeffern, auf die obligatorische Prise Zucker sollte man in diesem Fall verzichten, da später die Süße des Parfaits mit hinzukommt. Das Tomatenmark und die Tomaten aus der Dose sowie grob gehackten Oregano und die Stile des Basilikums hinzugeben, mit der Gemüsebrühe angießen. Das Ganze bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten köcheln lassen, bis die Tomaten ihre Struktur verloren haben. Die Suppe pürieren und durch ein Sieb streichen, um ein besonders feines Mundgefühl zu erzeugen.



Zum Servieren das Parfait in heißes Wasser tauchen, stürzen und in der Mitte eines tiefen Tellers platzieren. Dann die Tomatensuppe hineingeben. Meersalz und einige angestoßene Amaretti auf das Parfait geben, die Suppe mit Olivenöl benetzen und sofort servieren.