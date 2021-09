Tortilla von Zuchtpilzen

Pilze säubern, in Scheiben schneiden oder grob zerteilen. Zwiebel in Öl glasig dünsten, Pilze zugeben, gut andünsten. Kartoffeln als Pellkartoffeln bissfest kochen, pellen, in Scheiben zerteilen. Eier gut verschlagen, Sauerrahm unterrühren, mit Salz, Pfeffer und Kümmel abschmecken.



Pilze, Frühlingszwiebeln und Kartoffelscheiben zur Eiermasse geben, alles dezent vermengen, in eine ausgefettete Auflaufform geben. Mandeln mit dem geriebenen Käse und Paprikawürfel vermengen, über die Tortilla verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft circa 30 bis 35 Minuten garen.



Dieses Gericht ist ovo-lacto-vegetarisch.