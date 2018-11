Traubenmostcreme

Braunen Zucker in heißer Pfanne leicht karamellisieren lassen und gehackte Haselnüsse einrühren. Ein Brett mit Backpapier abdecken, Krokant darauflegen, danach mit einem Rollholz oder Fleischklopfer zerkleinern. Entkernte geviertelte Trauben mit Himbeersauce, Orangensaft und gehacktem Ingwer gut vermengen und damit marinieren.



Vanillejoghurt mit Orangen-, Zitronenabrieb und Traubenmost gut verrühren. Eingeweichte, ausgedrückte Gelatine zerlaufen lassen und mit unterrühren. Geschlagene Sahne unterheben und die mit Traubenmost getränkten Amarettini zugeben. Die anderen geviertelten Trauben mit Vanillezucker und Zucker vermengen und zufügen. Die Creme zu dreiviertel in Gläser abfüllen und zwei bis drei Stunden in den Kühlschrank stellen. Danach mit den in Himbeersauce marinierten Trauben und mit Krokant garnieren.