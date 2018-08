So wird's ein Traumrasen

Das Leben des Rasens spielt sich in den oberen fünf Zentimetern unter der Erdoberfläche ab. Um diese fünf Zentimeter bei Trockenheit ausreichend feucht zu halten, bedarf es mindestens fünf Liter pro Quadratmeter. Da das Wasser aber nach unten sickert, ist die Faustregel zehn Liter pro Quadratmeter. Diese Wassermenge reicht für einige Tage.



Es lässt sich viel Wasser sparen, wenn der Rasen etwas länger ist. Der Boden kann sich nicht so stark erhitzen und ist vor Wind geschützt, so dass er die Feuchtigkeit besser halten kann. Ein frisch angelegter Rasen (und Nachsaat) darf mindestens drei Wochen lang nicht austrocknen. So lange brauchen die Gräser, um zu keimen und sich zu etablieren.