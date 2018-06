Trendige Cocktails ohne Alkohol

Zutaten

12 cl schwarzen Tee

6 cl Milch

3 Kardamom Kapseln

2 Barlöffel Ingwermarmelade

1/2 Zitrone



Zubereitung

Alle Zutaten shaken und anschließend in einen Tumbler abseihen. Den Rand des Tumblers vorher in Schokosauce eintauchen und anschließend in Kakao wälzen. Als Deko ein Paar Biozitronenraspeln obenauf streuen.