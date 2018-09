Trendige Sommercocktails

Der Frosé zählt zu den leckersten Sommer-Drinks. Der Name ist ein Wortspiel, hier trifft Frozen auf Rosé: Aus Frozen Rosé wird ein Frosé – ein cremiger, eisgekühlter Rosé.



Zutaten

100 ml gefrorenen Rosé-Wein

3 cl Zitrone

2 cl Pfirisichsirup

2 cl Erbeersirup

5 frische Erdbeeren

2 cl Limoncello

Crushed Eis



für die Deko:

Erdbeeren

Orangenblütenwasser



Zubereitung

Den Rosé-Wein über Nacht in den Froster stellen. Dann alle Zutaten mit Crushed Eis in einen Standmixer geben und mixen. Den Cocktail in einem Glas mit einem Erdbeerfächerservieren und mit Orangenblütenwasser bestäuben.