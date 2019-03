Trendige Zimmerpflanzen

Vermehren lassen sich Grünlilien am einfachsten über die Kindel (Ableger), die sich mit der Zeit bilden. Diese kann man einfach abschneiden und in ein Glas mit Wasser stellen. Haben sich Wurzeln gebildet, kann die kleine Pflanze in Erde gesteckt werden und wächst dann bald zu einer größeren Pflanze heran. Grünlilien sollte man nicht zu feucht und nicht zu trocken halten. Wenn die Pflanze braune Spitzen bekommt, kann es an zu viel Sonne liegen oder auch an zu geringer Luftfeuchtigkeit.