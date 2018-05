Trendsport Aquafitness

Durch den Auftrieb des Wassers lastet ein viel geringeres Gewicht auf dem Körper als an Land, die Gelenke werden also stark entlastet. Da Wasser eine über 800 Mal so hohe Dichte hat wie Luft, ist man im Wasser mit einem entsprechend höheren Widerstand konfrontiert. Dieser Wasserwiderstand wirkt in alle Richtungen, das führt dazu, dass man bei Bewegungen alle Muskelgruppen beanspruchen muss – und nicht nur einzelne Körperpartien.