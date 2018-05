Verbraucher | Volle Kanne - Trinkgeld - Wie viel ist üblich?

Wie viel Trinkgeld gebe ich? Dies ist manchmal schon in Deutschland nicht ganz klar. Im Ausland wird es noch komplizierter. Ist das Trinkgeld schon in der Rechnung drin? Volle Kanne gibt eine kleine Trinkgeld-Kunde für In- und Ausland.