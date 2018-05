Glaskörpertrübung und trockenes Auge

Beim Menschen bildet sich der Glaskörper im Laufe des Lebens zurück – bei manch einem früher, beim anderen später. Es ist also in erster Linie eine Alterserscheinung. Vor allem bei sehr kurzsichtigen Menschen kann das Problem aber schon früher auftreten. Ebenso, wenn das Auge schon einmal geprellt war oder nach einer Operation am „Grauen Star“.