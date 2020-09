Trofie alla Genovese

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Die Bohnen waschen, abtropfen lassen, Stielansätze abschneiden und halbieren. Kartoffeln schälen, waschen und in kleine Stücke schneiden. In einem Topf circa drei Liter Wasser salzen und zum Kochen bringen. Nudeln und Kartoffeln in das kochende Wasser geben und gemeinsam circa 12 Minuten kochen. Dann die Bohnen hinzugeben und weitere sechs bis acht Minuten garen, bis alle Zutaten gar und bissfest sind. Von dem Kochwasser circa 100 Milliliter in einer Schale auffangen. In eine große Pfanne etwas von dem Kochwasser geben. Kartoffeln, Nudeln und Bohnen abgießen und in die Pfanne geben.



Das frisch zubereitete Pesto Genovese nun bei ganz geringer Hitze unterrühren - gegebenenfalls mit dem Garwasser verlängern und mit Salz, Olivenöl und Parmesan und/oder Pecorino abschmecken. Auf Tellern anrichten und mit ein paar frischen Basilikumblättern garnieren.