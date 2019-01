Tuberkulose - noch immer aktuell

Die Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionserkrankung, die in den meisten Fällen die Lunge, aber auch andere Organe befallen kann. Unbehandelt verläuft sie nicht selten tödlich. In Deutschland kommt die Tuberkulose im Vergleich zu anderen Ländern zwar relativ selten vor, doch zuletzt sind hier die gemeldeten Fälle von 4.330 im Jahr 2010 auf 5.915 im vergangenen Jahr gestiegen. Als Grund hierfür wird unter anderem die zugenommene Zahl von Menschen diskutiert, in deren Herkunftsländern die Rate von Tuberkuloseerkrankungen deutlich höher ist als die in Deutschland. Ein erhöhtes Risiko, sich mit Tuberkulose zu infizieren, besteht nicht, da zugewanderte Tuberkulosepatienten normalerweise frühzeitig erkannt, isoliert und behandelt werden.