Türkei-Referendum

Am Ostersonntag wird per Referendum über die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei abgestimmt, das Erdogan mehr Macht verleihen würde. “Volle Kanne“ klärt, welche Auswirkungen die geplante Verfassungsreform nach sich ziehen könnte.