Überbackener Spinat-Eierauflauf

Gefettete Obstkuchenform mit Semmelbrösel ausstreuen, Boden mit Backpapier abdecken, Masse in die Form füllen, etwas andrücken, die verschiedenen Käsesorten darauf verteilen, im vorgeheizten Backofen bei ca. 180° C 25 bis 30 Minuten backen, danach stürzen, in Tortenstücke schneiden und auf Glasplatte anrichten.