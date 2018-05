Überwintern von Kübelpflanzen

Mit entsprechendem Sonnen- und Windschutz vertragen robuste Arten, wie zum Beispiel der Oleander oder die Olive, Temperaturen unter der Null-Grad-Marke. Bei Dauerfrösten unter minus fünf Grad Celsius sollten sie eingeräumt werden. Andere Pflanzen, wie zum Beispiel die Zwergpalme oder die Feige, können nur bis null Grad Celsius an einem hellen Standort draußen bleiben. Tropenpflanzen und empfindliche immergrüne Pflanzen, zum Beispiel Bougainvillea, Hibiskus, Kamelie, Palmfarn, Zitruspflanzen, Banane oder Passionsblume, vertragen schon keine Temperaturen unter 15 Grad und sollten in warmen Räumen an einem hellen Standort überwintern.