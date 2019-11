In einem so genannten "Umsonstladen" können Menschen das abgeben, was sie nicht mehr brauchen, damit es andere für "umsonst" mitnehmen können - eine originelle Idee gegen die Wegwerf-Gesellschaft.

