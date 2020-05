Hausgeburt

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) kritisiert, dass die Risiken der außerklinischen Geburten verharmlost werden und hat in einem Positionspapier zur außerklinischen Geburtshilfe Zahlen der QUAG dahingehend ausgelegt, dass es auch ohne jegliche Risikofaktoren bei unerwarteten Komplikationen für das Baby sehr gefährlich werden kann. So sei die Sterblichkeitsrate bei außerklinisch geborenen Kindern, die unter der Geburt als Notfall in die Klinik verlegt werden mussten, dreimal so hoch war wie bei Geburtsnotfällen ohne Verlegung. Auch sei die Krankheitsrate der unter der Geburt verlegten Kinder doppelt so hoch.