Umweltlärm macht krank

Man kann sich an Lärm nicht gewöhnen. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die im Schlaf Lärm ausgesetzt sind (zum Beispiel durch Flugzeuge), mit einem deutlich erhöhten Blutdruck auf diesen Lärm reagieren, ohne wach zu werden. Das heißt: Selbst im Schlaf ist Lärm gesundheitsschädigend.



Während ungefähr 200.000 Menschen in Deutschland von Fluglärm betroffen sind, wird auf eine andere Lärmquelle noch wenig Augenmerk gelegt: Den Schienenlärm. Unter ihm leiden jedoch ungleich mehr Menschen: Acht Millionen sind es in Deutschland. Die Deutsche Bahn AG hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 den Schienenlärm um zehn Dezibel zu senken, was einer gefühlten Halbierung des Lärms entspricht.



Das will sie mithilfe von Lärmschutzwänden und -fenstern und dem Einbau von Verbundstoffbremsen (so genannten „Flüsterbremsen“) bei den besonders lauten Güterzügen erreichen. Das Schienensystem wird jedoch nicht nur von der Deutschen Bahn AG genutzt, sondern auch von privaten Anbietern und vom europäischen Bahnverkehr. Inwieweit die Bemühungen der Deutschen Bahn AG also wirklich messbare Erleichterungen bringen, bleibt abzuwarten.