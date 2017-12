Das schwache Herz

Bei einer Herzschwäche verliert das Herz an kontraktiler Muskelmasse und seine Pumpfunktion ist massiv beeinträchtigt. Das beeinflusst zahlreiche Organe, Prozesse und Funktionen im Körper. Zum Beispiel besteht relativ schnell die Gefahr, dass es zu Wasseransammlungen in der Lunge kommt. Das Herz ist immer weniger dazu in der Lage, den Kreislauf, die Muskeln und die Organe mit nährstoffreichem und sauerstoffreichem Blut zu versorgen. Bei einer Erkrankung ist deshalb eine umfangreiche Diagnostik nötig. In einigen Krankenhäusern in Deutschland gibt es darauf spezialisierte Ambulanzen. Wichtig sind zunächst regelmäßige Blutentnahmen, um eine Vielzahl von Werten zu kontrollieren. Relevant sind zum Beispiel das Blutbild, die Nierenfunktion, der Eisenspiegel, Elektrolyte und ein spezieller Herzschwäche-Marker. Bei einer Spiroergometrie können die Herzfunktion mit einem EKG und parallel auch die Lungenfunktion unter Belastung gemessen werden. Im Herz-Ultraschall lässt sich das Ausmaß der Herzschwäche meist gut erkennen und darstellen.