Unnötige Rückenoperationen

Zwischen 2010 und 2016 erhielten 79 Prozent der Teilnehmer die Empfehlung, sich nicht operativ behandeln zu lassen und kamen dann auch dauerhaft ohne den Eingriff aus. Bei anstehenden Rückenoperationen weisen die Techniker Krankenkasse und die Verbraucherzentralen darauf hin, sich immer eine Zweitmeinung einzuholen.



Dass in Deutschland tendenziell zu häufig zum Messer gegriffen würde, wisse man schon lange, sagt Dr. Christoph Specht. Allerdings sei die Zahl der Operationen vor allem in den letzten Jahren rückläufig. „Wir wissen, dass etwa seit 2012 ein Umdenken stattfindet. Ganz aktuelle Zahlen würden sehr wahrscheinlich ein anderes Bild zeichnen“, so der Medizinjournalist.