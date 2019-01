Achtung "Dachhaie"!

Seriöse Dachdecker werben nicht per Klinkenputzen! Holen Sie verschiedene Angebote ein und vergleichen Sie, bevor Sie einen Auftrag erteilen. Ein Bausachverständiger kann genau erklären, was am Dach gemacht werden muss. Über die Dachdeckerinnung des Bundeslandes findet man seriöse Betriebe, die auch eine wegen Pfusch abgebrochene Reparatur sachgerecht zu Ende führen.