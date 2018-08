Unsichtbare Krankheiten

In den sozialen Medien ist die Hemmschwelle für Beschimpfungen niedriger. Zum einen ermutigt der virtuelle Raum durch seine Beliebigkeit und Schnelllebigkeit die Menschen zu Anfeindungen. Zudem bleibt man anonymer und kann sich hinter sogenannten Fake-Profilen verstecken. Die virtuelle Welt kann ohnehin sehr anonym sein und ist voll von rechtlichen Grauzonen. "Da ist eine Beleidigung schneller ausgesprochen, denn in den wenigsten Fällen wird ihr juristisch nachgegangen", so die Expertin.