Und der Staat – oder der Steuerzahler – bleibt auf dem Großteil der Kosten sitzen. Denn der Unterhaltsvorschuss – wie der Name schon sagt – soll ja möglichst wieder zurückgeholt werden. Das scheitert aber in den meisten Fällen. Erfolgreich ist der Staat im Durchschnitt nur in 23 Prozent aller Fälle. Warum sind die Rückholstellen so ineffektiv?