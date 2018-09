Wie aussagekräftig ist der Energieausweis?

Wer Wohnung oder Haus mieten oder kaufen möchte, will wissen, mit welchen Heiz- und Energiekosten zu rechnen ist. Darüber gibt der sogenannte Energieausweis Auskunft. Ähnlich wie bei den Angaben zur Energieklasse bei Elektrogroßgeräten enthält der Energieausweis Hinweise zur energetischen Qualität des Hauses. In Verbindung mit den eigenen Verbrauchsgewohnheiten können so die Nebenkosten in etwa eingeschätzt werden. Zudem muss aufgeführt werden, mit welchem Energieträger, zum Beispiel Öl oder Gas, die Heizung betrieben wird.