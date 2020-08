Upcycling: Musiktruhe wird Barschrank

In unseren Kellern staubt so einiges vor sich hin, aus dem sich noch etwas machen lässt. Upcycler und Interieur-Designer Flo Feustel schenkt solchen alten Schätzchen ein neues Leben - so wie dieser Musiktruhe.

something 6 min something 13.08.2020 Video verfügbar bis 13.08.2021