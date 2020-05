Rehabilitation nach Schlaganfall

Die Rehabilitation ist Teamarbeit von Therapeuten, Ärzten und Pflegekräften mit dem Ziel, weitestgehende Selbständigkeit für den Patienten zu erlangen. Die Behandlung wird, je nach Schwere der Symptome, in ambulanten oder stationären Rehabilitationseinrichtungen fortgeführt. Bei der Rehabilitation werden diverse Einschränkungen bzw. Ausfälle behandelt. Neben Gefühlsstörungen auf der betroffenen Körperseite und Schluckstörungen sind dies besonders Lähmungen und neuropsychologische Störungen oder die Beeinträchtigung von Sprache.

Die Patienten müssen die Therapie immer stärker selbständig in ihren Alltag integrieren, was aktive Mitarbeit und Ehrgeiz erfordert. Vieles muss von Grund auf neu erlernt werden.