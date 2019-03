Verbraucher | Volle Kanne - Urheberrecht bei Tätowierungen

Ein aktueller Fall aus Amerika sorgt derzeit für Diskussionen: Wer hat die Rechte am Tattoo-Motiv? Kann ein Tätowierter mit seinem Tattoo machen, was er will? Felix Zimmermann von der ZDF-Redaktion Recht und Justiz ordnet den Fall ein.