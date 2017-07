Urlaub beginnt - Koffer verschwunden

In den meisten Fällen wird Ihnen Ihr Gepäck mit ein paar Tagen Verspätung an Ihren Aufenthaltsort nachgeliefert. In 95 Prozent aller Fälle sind dies höchstens fünf Tage. In seltenen Fällen gelingt es der jeweiligen Fluggesellschaft jedoch nicht, Ihr Gepäckstück zurückzuverfolgen, nachzuschicken und zuzustellen. Dann ist die Rede vom sogenannten Totalverlust. Falls Ihr Koffer beschädigt auf dem Gepäckband liegt, verspätet ankommt oder verloren bleibt, haben Sie gegenüber der Fluggesellschaft Ansprüche auf Schadensersatz. Hierbei gelten die Regelungen des Montrealer Übereinkommens, das unter anderem Haftungsfragen im internationalen Luftverkehr vereinheitlicht. In jedem Fall liegt der Höchstbetrag dieses Anspruchs bei circa 1400 Euro. Dies gilt pro Person, nicht jedoch pro Gepäckstück. Bei Verlust muss man der Airline eine Inhaltsliste des Koffers vorlegen. Wie hoch die tatsächliche Entschädigung ist, entscheidet die jeweilige Airline nach eigenem Ermessen. Bindend sind hingegen die Fristen, innerhalb derer Sie Ihre Ansprüche bei der Airline geltend machen müssen.