Fest steht, Last-Minute ist noch immer eine Möglichkeit, um gutes Geld zu sparen, mit ein wenig Glück sogar bis zu 50 Prozent. Allerdings ist es nicht mehr so wie in den 90er-Jahren (in denen das Internet noch nicht so verbreitet war wie heute), dass man direkt am Flughafen zwingend die besten Schnäppchen macht. Letztendlich greifen alle auf dieselben Buchungsmaschinen zurück - egal, ob man als Privatperson online bucht, das Reisebüro oder eben der Last-Minute-Schalter am Flughafen (die Angebote werden dort nur mitunter häufiger aktualisiert).