Urlaub mit dem Haustier

In der Bahn dürfen kleine Hunde bis zur Größe einer Hauskatze in einer Transporttasche kostenfrei mitfahren. Große Hunde allerdings kosten die Hälfte des Normalpreises und müssen an der Leine geführt werden. Außerdem brauchen sie einen Maulkorb. Der Hund sollte also frühzeitig an den Maulkorb gewöhnt werden! Anspruch auf einen Sitzplatz haben Hunde übrigens nicht.