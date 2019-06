Tipps für die Reiseapotheke

Betroffene sollten Kompressionsstrümpfe tragen – auch noch in den Stunden nach dem Flug. Während der Flugreise hilft es, mehrmals aufzustehen sowie Beinübungen zu machen, die die Muskelpumpe anregen und damit auch die Blutzirkulation. Denn diese verlangsamt sich aufgrund des niedrigeren Luftdrucks im Flugzeuginneren, und damit steigt die Gefahr einer Verklumpung. Besonders gefährdete Menschen können in Absprache mit ihrem Arzt das blutverdünnende Heparin im Vorfeld eines Langstreckenfluges spritzen. Acetylsalicylsäure (ASS) soll nicht ausreichend wirksam sein in seiner blutverdünnenden Wirkung.