Urteil zur Präimplantationsdiagnostik

Um zu verhindern, dass Eltern eine schwere Erbkrankheit an ihr Kind weitergeben, ist in Ausnahmefällen eine genetische Untersuchung möglich. Judit und Robert Bredebursch klagten vor dem Bundesverwaltungsgericht, das heute in ihrem Fall entschied.

