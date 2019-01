Urwelt im Garten

Magnolien – die ältesten Vorfahren der Laubbäume

Quelle: imago/Manngold

Unter den vielen heute noch vertrauten Gehölzen findet man auch Magnolien. Das ist in zweierlei Hinsicht interessant. Einerseits sind viele Magnolienarten, obwohl bei uns ausgestorben, nach wie vor in weiten Teilen Amerikas und Asiens heimisch. Andererseits stellen sie wissenschaftlich gesehen die ältesten Vorfahren unserer Laubbäume dar. Selbst Laien können in den Fruchtständen noch gewisse Ähnlichkeiten mit Tannenzapfen erkennen. Jeder, der eine Magnolie im Garten pflegt, ist also gleichzeitig auch stolzer Besitzer eines lebenden Fossils.