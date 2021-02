Zutaten (für vier Portionen)

4 Hähnchenbrüste ohne Haut

2 Vanilleschoten

2 Eier

1 EL Mehl

80 g gehobelte Mandeln

2 EL Olivenöl

500 ml Gemüsebrühe

1 TL Butter

180 g Maisgries

2 EL Parmesan

400 g Brokkoliröschen

2 rote Äpfel

20 g Kräuterbutter

1/4 l eingedickter Geflügelfond

Salz, Pfeffer



Zubereitung (circa 40 Minuten)

Hähnchenbrüste leicht mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem ausgeschabten Mark von den Vanilleschoten einreiben. Eier mit dem Mehl gut verschlagen, Hähnchenbrüste darin wenden und in Mandeln panieren. Dann im Olivenöl ringsum anbraten und im Backofen bei circa 130 Grad 10 bis 12 Minuten durchziehen lassen



Gemüsebrühe zum Kochen bringen, Butter und Gries einrühren und zu einer festen Masse einkochen, ständig umrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und den Parmesan unterheben, auf ein gefettetes Blech verteilen, auskühlen lassen. Herzen ausstechen und in Butter goldgelb ausbraten



Brokkoliröschen kurz bissfest blanchieren, in Kräuterbutter anschwenken, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Äpfel waschen, Kernhaus ausstechen, in Spalten zerteilen und nach den Herzen in der Pfanne kurz anbraten. Brokkoliröschen mit den Äpfeln auf einem Teller anrichten, die Hähnchenbrust daraufsetzen und die Herzen dazu reichen, mit dem erhitzten Fond leicht angießen.