Vanille-Apfeltarte mit Walnüssen

Mehl, Butter, Zucker und Eigelb zu einem festen Teig verkneten. Den Teig ausrollen und in eine Obstbackform (Durchmesser 28 cm) bis zum Rand auslegen. Den Rand mit einem Messer glatt schneiden und mit einer Gabel mehrmals in den Teigboden stechen.



Von den Äpfeln das Kernhaus entfernen, mit einem Gurkenhobel Blättchen hobeln und diese mit Zitronensaft beträufeln. Schmand mit Agavendicksaft, Vanillezucker, Vanillemark, Orangen- und Zitronengranulat gut verrühren und auf den Teigboden verstreichen. Gehobelte Äpfel darauf verteilen und mit braunem Zucker und gehackten Walnüssen bestreuen.



In einem vorgeheizten Backofen bei 180 Grad circa 35 bis 40 Minuten backen.