Den Rostbraten mit einem Fleischklopfer oder etwas Vergleichbarem leicht plattieren. Von beiden Seiten salzen und pfeffern, dann in Mehl wenden und in Butterschmalz beidseitig scharf anbraten. Das Fleisch der Pfanne entnehmen und auf einem Teller beiseitestellen. Die Knoblauchzehen zerkleinern und in dem Bratensatz anschwitzen, bei Bedarf weiteren Butterschmalz hinzugeben. Essig und Senf einrühren, bevor mit Brühe angegossen wird. Köcheln lassen, sodass die Sauce einreduziert.



Als Garnitur die Zwiebel in dicke Ringe schneiden und in etwas Mehl wälzen, das mit Paprikapulver verfeinert wurde. In einer separaten Pfanne knusprig in Butterschmalz anbraten und auf Küchenpapier entfetten.



Dann das Fleisch wieder in die Sauce einlegen und erwärmen. So bleibt das Fleisch in der Mitte rosa und kann serviert werden. Wer es lieber ganz durch mag, der kann das Fleisch in dieser Sauce nochmal etwa 20 Minuten schmoren lassen, wie es in traditionellen Rezepten häufig vorgeschlagen wird.



Den Vanillerostbraten mit den Röstzwiebeln anrichten. Dazu schmecken knusprige Bratkartoffeln und ein frischer Salat.