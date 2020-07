Vaterkurs für junge Männer

Das Berufskolleg Alsdorf bietet den Kurs als freiwilliges Angebot an. Zielgruppe sind vor allen Dingen junge Männer. Sie sollen für die Themen des Erwachsenwerdens sensibilisiert werden und erfahren, wie belastend es ist, ein Kind alleine groß zu ziehen.



Besonders Schüler mit Migrationshintergrund nehmen das Angebot dankend an und sind offen für die Unterrichtseinheiten. Hier werden Themen angesprochen, die sonst im Unterricht wenig Raum finden, weil sie in den Bildungsplänen so nicht verankert sind.