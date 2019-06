Dinkel-Haselnuss-Pancakes

Für die Pancakes Mehl, gemahlene Haselnusskerne, Backpulver und Salz in einer Schüssel mischen. Apfelkraut und Sprudelwasser zugeben und mit dem Schneebesen rasch zu einem glatten Teig verarbeiten. Ein Esslöffel Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und dann auf hohe (nicht höchste!) oder mittlere Hitze einstellen. Pro Pancake eine Kelle des Teigs in die Pfanne geben. Die Pancakes zwei bis 2,5 Minuten von einer Seite braten oder bis die Ränder der Pancakes leicht braun werden. Dann wenden und zwei Minuten von der anderen Seite braten. Zwischendurch immer wieder etwas Öl in die Pfanne geben und aus dem Teig auf die beschriebene Weise 16 Pancakes herstellen. Die fertigen Pancakes auf einen Teller legen.