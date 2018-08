Bei allen untersuchten Kindern, die sich vegan, vegetarisch oder mit Mischkost ernähren, gab es mehrheitlich eine vergleichbare Entwicklung von Körpergröße und Körpergewicht. Bei vegan ernährten Kindern wurden jedoch in 10 Prozent aller dokumentierten Fälle und bei den vegetarisch ernährten Kindern in 6 Prozent aller Fälle Abweichungen der Körpergröße festgestellt, was auf eine Unterversorgung mit bestimmten Nährstoffen schließen könnte. Allerdings wären Kontrolluntersuchungen bei diesen Kindern notwendig, um wirklich einen Zusammenhang zwischen Körpergröße, Gewicht und Ernährung bestätigen zu können. Bei 90 Prozent aller vegan ernährten Kinder gab es diese Abweichung nicht, was darauf hinweist, dass eine vegane Ernährung bei Kindern durchaus machbar ist. Die Menge der durchschnittlich aufgenommenen Energie in den drei Gruppen unterschied sich nicht, lag jedoch bei allen Gruppen unter den Referenzwerten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.