Vegane Sommerrollen

Tofu am Vortag oder einige Tage zuvor in der Umverpackung mindestens sechs Stunden lang oder über Nacht einfrieren. Danach auftauen. Bis zur Verwendung im Kühlschrank aufbewahren. Am Zubereitungstag in ein Küchenhandtuch einschlagen und Wasser vorsichtig herauspressen. In ein Zentimeter breite Scheiben schneiden und Scheiben längs halbieren, sodass circa zwei Zentimeter breite Stifte entstehen. Backofen auf 200 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorheizen. Tofu auf einen tiefen Teller legen und mit der Teriyaki-Sauce übergießen. In der Sauce wenden und anschließend für 20 Minuten zum Ziehen zur Seite stellen. Zwischendurch einmal wenden.