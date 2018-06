Veganer Vier-Schichten-Dip

Für eine Deutschland-Mexiko-Länder-Deko: Den Dip mittig auf eine Servierplatte stellen. Links oben die Pumpernickelscheiben anrichten. Das Gemüse waschen und abtropfen. Die Paprika putzen und in Streifen schneiden. Die Selleriestangen einmal längs halbieren und in circa acht Zentimeter lange Stücke schneiden. Den Kohlrabi schälen und ebenfalls in Streifen schneiden. Die Hälfte der Paprikastreifen unter dem Pumpernickel auf der Platte anrichten. Darunter Tortilla-Chips auf die Platte legen. Auf der rechten Seite die Selleriestangen, darunter die Kohlrabi-Sticks und darunter wiederum die übrigen Paprika-Sticks anrichten.