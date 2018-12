Veganer Weihnachtsbraten

Zubereitung

Karotten und Sellerie schälen und in zwei Zentimeter breite Stücke schneiden. Den Lauch waschen und in einen Zentimeter dicke Ringe schneiden. Die Zwiebel schälen und vierteln. Die Kräuter abwaschen und trocken schütteln.



Das Öl in einer Pfanne erhitzen und das Gemüse darin bei mittlerer Hitze anschwitzen. Zwei bis drei Minuten braten, bis die Zwiebeln an den Rändern goldbraun geworden sind. Das Tomatenmark hinzufügen und circa zwei Minuten unter Rühren weiterbraten, bis das Tomatenmark eine rostbraune Färbung bekommen hat. Mit Rotwein und Gemüsebrühe ablöschen und mit einem gestrichenen Teelöffel Salz würzen. Lorbeer, Piment und Pfeffer zur Sauce geben und mit geschlossenem Deckel auf kleinster Flamme zugedeckt eine Stunde sanft köcheln.



Die Sauce zum Schluss samt Gemüse durch ein feines Sieb passieren. Die Sauce mit Salz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle abschmecken und erneut aufkochen. Die Sauce kann bereits einige Tage zuvor zubereitet werden. Sie hält sich vier bis fünf Tage im Kühlschrank oder zwei Monate im Tiefkühlschrank frisch.