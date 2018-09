Den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Eine Kastenform (11 x 29 cm) mit Pflanzenöl leicht einfetten und mit Backpapier auslegen. In einer Küchenmaschine, Blender oder mit einem Pürierstab die Nussmilch mit Essig, Leinsamen, Bananen, Datteln, Pflanzenöl, Ahornsirup, Zucker und Vanilleextrakt fein pürieren. Danach kann die Bananenmasse erstmal beiseite gestellt werden.



In einer großen Schüssel Salz, Gewürze, Natron, Backpulver, Mehl und Haferflocken vermengen. In einer zweiten Schüssel den geraspelten Apfel mit den Pekannüssen vermengen. Die Bananen-Masse zu der Mehlmischung geben und kurz unterheben.



Anschließend die Apfel-Pekannuss-Mischung dazugeben und nur so lange rühren bis gerade so ein Teig entsteht und dann die Heidelbeeren vorsichtig unterheben.

Alles in der Backform gleichmäßig verteilen und für circa 45 bis 50 Minuten backen.