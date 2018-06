Veganes Vanille-Biskuit

Eine 23er Backform mit Pflanzenöl einfetten. Mehl, Zucker, Stärke, Backpulver, Natron und Vanille-Salz in einer Rührschüssel vermengen. In einem Messbecher die Hafermilch mit Pflanzenöl, Zitronenabrieb und Zitronensaft verrühren und danach mit den Leinsamen aufschlagen.



Die Hafermilch-Mischung zu der Mehl-Mischung geben und geradeso unterrühren bis der Teig zusammenkommt. An diesem Punkt darf nicht zu viel gerührt werden, sonst wird der Kuchen hart und zäh. Den Teig gleichmäßig in der Form verteilen und den Kuchen etwa 25 Minuten backen.